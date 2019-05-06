إغلاق 699 منشأة غذائية بمكة لعدم استيفاء الشروط الصحية

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، 699 منشأة لعدم استيفاء الشروط الصحيةِ، وأنذرت ألفًا و698 منشأة؛ بتصحيحِ أوضاعها بشكلٍ عاجل.

جاء ذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة لأمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً بالإدارة العامة لصحة البيئة، على المنشآت الغذائية بمكة المكرمة؛ بهدف الارتقاء بمستوى الصحة العامة وتقديم غذاء صحي آمن؛ إنفاذًا لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بضرورة تكثِيف تلك الحملات؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بالعاصمة المقدسة.

وكشفت أمانة العاصمة المقدسة، مؤخرًا عن زيارة ثمانية آلاف و 318 منشأة غذائية، شملت عددًا من المطاعم والمحلات والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة والأكشاك، وتم التركيز على مطاعم المأكولات والمشروبات الشعبيّة، إضافةً إلى زيارة المراكز التجارية والأسواق ومطاعم الفنادق.

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وأوضح مدير عام صحة البيئة الدكتور بشير مصطفى أبو النجم، أن الجولات التفتيشية الأخيرة شارك فيها 120 مراقبًا صحيًا من الأمانة، مشيرًا إلى إغلاق المنشآت المخالفة؛ لعدم استيفائها الشروط الصحيةِ المطلوبة، وإنذار المنشآت الأخرى لتصحيحِ أوضاعها بشكلٍ عاجل.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء، تنص على تنفيذ شروط الممارسات التشغيلية الجيدة، والتي تتضمن الإجراءات والاحتياطات الصادرة من الجهات الحكومية أو الدولية الواجب اتباعها في تداول الغذاء خلال السلسلة الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء، مثل ممارسات التصنيع الجيد وممارسات الزراعة الجيدة وغيرها.

ويجوز للمسؤولين القائمين على التفتيش، التوصية بإغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها أو إتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية، ومنح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة في خال إمكانية ذلك، وإعادة تصدير الغذاء المستورد المخالف، وأي توصية أخرى يراها المفتش.