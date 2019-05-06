المرور السعودي يوضح قواعد أفضلية عبور الطرق

أوضح المرور السعودي القواعد المحددة لأفضلية عبور الطرق؛ لتحقيق السلامة المرورية.

وأضاف الحساب الرسمي للمرور السعودي، على موقع «تويتر»، أن ترتيب أفضلية العبور يشمل المشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم، ويليهم المركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، والمركبات على الطرق الرئيسية، ثم المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف.

كما تعطى أولوية المرور لوسائل النقل العامة عند سيرها في المسارات المخصصة لها، ومركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ، ويليها المركبات المارة بالمسار المراد الانتقال إليه في حالة السير بمحاذاتها، كما تعطى أولوية المرور لمن كان في طريق مفتوح في حالة إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار.

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يذكر أن نظام المرور، ينص على أن إجراء تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها يُغيِّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتّخاذ الإجراءات النظامية؛ أمر يعاقب عليه بغرامة مالية من الف إلى ألفي ريال.

كما ينصّ نظام المرور أنه على كل سائق «قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينًا أو شمالًا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضادّ لخط سيره، والتأكد من إمكان إجراء ذلك دون أن يعرض نفسه أو غيره من مستعملي الطريق للخطر، وإعطاء الإشارات اللازمة قبل بداية إجراء الحركة بوقتٍ كافٍ».

ويتضمن نظام المرور أنه «إذا كان السائق سينحرف يمينًا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد، فإذا كان الطريق ذا اتجاهين، فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه، وألا ينعطف إلى الاتجاه الذي يرغب الدخول فيه إلا بعد التأكد من خلوّه من المركبات والمشاة وأن يتم ذلك ببطء، وألا تكون هناك إشارات تمنع الانعطاف في الاتجاه الذي سيسلكه».