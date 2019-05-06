أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت سعود

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، عقب صلاة العصر أمس، صلاة الميت على الأميرة حصة بنت سعود بن عبدالله بن سعود بن فيصل آل سعود -رحمها الله- وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

وأَمّ الصلاة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، ابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.