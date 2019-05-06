وأَمّ الصلاة مفتي عام المملكة، رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير منطقة الرياض، ابن الفقيدة الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن سلمان بن محمد، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين من المدنيين والعسكريين، وجمع من المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على حصة بنت سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.