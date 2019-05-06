وظائف بالمرتبة السادسة في العدل

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن يكونوا من حملة درجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية والقانونية واللغة العربية وكذلك التخصصات الإدارية والاجتماعية والمحاسبة والوثائق والمحفوظات.
وأوضحت أن التقدم إلى الوظائف سيكون متاحا من خلال بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، مشيرة إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) سيجري اختبار القدرات المعرفية العامة لهذه المسابقة، لافتة إلى أنه سيفتح التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع المركز بتاريخ 14 رمضان 1440، الموافق 19 مايو 2019، ويستمر مدة أسبوع فقط.
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