ولي العهد يبحث العلاقات والمستجدات مع وزير الخارجية الأميركي

وتلقّى ولي العهد، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك. وعبّر ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
كذلك تلقّى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، هنأه خلاله بحلول رمضان المبارك.
وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبّر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.
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