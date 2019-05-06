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ولي العهد يبحث العلاقات والمستجدات مع وزير الخارجية الأميركي

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تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية، مايك بومبيو. وجرى -خلال الاتصال- بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

وتلقّى ولي العهد، اتصالا هاتفيا من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، هنّأه خلاله بحلول رمضان المبارك. وعبّر ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

كذلك تلقّى الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية العراق برهم صالح، هنأه خلاله بحلول رمضان المبارك.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبّر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.


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