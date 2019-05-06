6 مهام لطيران أمن العمرة وتشغيل كامل لقاعدة مكة

سخرت القيادة العامة لطيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة كافة إمكاناتها من طائرات وكوادر بشرية وفنية «طيارون، مهندسون، مسعفون»، ورفعت جاهزيتها لأعلى درجة بتشغيل كامل لقاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام في موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وذلك في إطار خطة شاملة بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والخدمية والصحية.
طلعات يومية
بدأت طائرات الأمن القيام بطلعات جوية يومية تشمل الحرم المكي الشريف والمناطق المحيطة به والطرق المؤدية إليه، وكذلك الطرق السريعة المؤدية لمكة المكرمة. وتأتي مهام طيران الأمن في مهمة أمن العمرة لتشمل: مهام المسح الأمني، الاستطلاع الجوي والإسناد للأجهزة الأمنية، رصد الحركة المرورية، مهام الإسعاف والإخلاء الطبي والإنقاذ والإطفاء، تقديم الدعم اللوجستي لجميع الأجهزة الحكومية، المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية لمواجهة الحوادث المتوقعة.
تقارير فورية
تتم المهام من خلال طائرات مزودة بأحدث أجهزة المراقبة والمتابعة والتحليل والرصد للظواهر الأمنية والمرورية من الجوّ، وإرسال التقارير الفورية للجهات المعنية، كما تم تشغيل كامل لقاعدة طيران الأمن الموسمية بالمشاعر المقدسة، إضافة إلى قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة التي تم دعمها بقوى بشرية وطائرات إضافية وتجهيزات فنية مختلفة تقوم بتغطية كامل أجواء مكة المكرمة والطرق المؤدية إليها وتضمن الاستجابة الفورية لأي حالة تستدعي المشاركة، كما أن جميع الطائرات المشاركة ذات إمكانات كبيرة وتجهيزات متطورة بقيادة كوادر مميزة ذات خبرة كبيرة اكتسبتها من المشاركات المتعددة على مدى السنوات الماضية ما يمكنها من أداء مهامها على مدار الساعة وبكفاءة عالية.
المهام الست
المسح الأمني
لاستطلاع الجوي والإسناد
رصد الحركة المرورية
مهام الإسعاف والإخلاء الطبي والإنقاذ
تقديم الدعم اللوجستي للأجهزة الحكومية
المشاركة في تنفيذ الخطط الفرضية
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