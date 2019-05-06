600 ألف مسافر في 5 أيام بجسر الملك فهد

نمو سريع
أوضح المهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن النمو السريع في أعداد المسافرين خاصة في أوقات الذروة قابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، حيث تم العمل بالطاقة التشغيلية القصوى خلال أوقات الذروة وبذلت جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر بالجانبين السعودي والبحريني جهودا كبيرة جدا أثناء تدفق المركبات وبأعداد كبيرة في فترات متقاربة.
مدد محدودة
أبان المحيسن أن معدلات عبور المسافرين بلغت في مجملها 40 دقيقة خلال أوقات الذروة يوميا في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشرة منتصف الليل، كما سجلت ذات الفترة زمن عبور بلغ 120 دقيقة خلال مدد زمنية محدودة بسبب التدفق العالي جدا من المركبات خلال فترات زمنية محددة.
596333 مسافرا
أعلى رقم عبور في خمسة أيام متتالية
358350 مسافرا
أعلى رقم عبور في الاتجاهين خلال إجازة نهاية الأسبوع
129438 مسافرا
أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم
246226 مسافرا
أعلى رقم عبور في الاتجاهين ليومين متتاليين
357337 مسافرا
أعلى رقم عبور في الاتجاهين لثلاثة أيام متتالية
65327 مسافرا
أعلى رقم عبور باتجاه البحرين
240549 مسافرا
ثاني أعلى رقم عبور في الاتجاهين ليومين
متتاليين
76355 مسافرا
ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية
128425 مسافرا
ثاني أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم
64150 مسافرا
ثاني أعلى رقم عبور باتجاه البحرين
الأرقام العشرة
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