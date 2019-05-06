600 ألف مسافر في 5 أيام بجسر الملك فهد

سجل جسر الملك فهد مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي 10 أرقام قياسية غير مسبوقة خلال 5 أيام فقط عبر فيها نحو 596333 مسافرا وفق إحصائية جوازات جسر الملك فهد بالجانب السعودي في الفترة من 30 أبريل وحتى 4 مايو الجاري، مواصلا بذلك تسجيل 24 رقما قياسيا منذ بداية العام 2019 لم يشهده جسر الملك فهد منذ افتتاحه. مع تحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وفي زمن عبورهم من الجانبين السعودي والبحريني مقارنة بزمن العبور خلال الأعوام الماضية مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين خلال هذه الفترة.

نمو سريع

أوضح المهندس عماد المحيسن المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن النمو السريع في أعداد المسافرين خاصة في أوقات الذروة قابله تحسن ملحوظ في زمن عبور المسافرين ومعدلات إنهاء إجراءات سفرهم، حيث تم العمل بالطاقة التشغيلية القصوى خلال أوقات الذروة وبذلت جميع الإدارات الحكومية العاملة بالجسر بالجانبين السعودي والبحريني جهودا كبيرة جدا أثناء تدفق المركبات وبأعداد كبيرة في فترات متقاربة.

مدد محدودة

أبان المحيسن أن معدلات عبور المسافرين بلغت في مجملها 40 دقيقة خلال أوقات الذروة يوميا في الفترة ما بين الساعة العاشرة صباحا والثانية عشرة منتصف الليل، كما سجلت ذات الفترة زمن عبور بلغ 120 دقيقة خلال مدد زمنية محدودة بسبب التدفق العالي جدا من المركبات خلال فترات زمنية محددة.

596333 مسافرا

أعلى رقم عبور في خمسة أيام متتالية

358350 مسافرا

أعلى رقم عبور في الاتجاهين خلال إجازة نهاية الأسبوع

129438 مسافرا

أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم

246226 مسافرا

أعلى رقم عبور في الاتجاهين ليومين متتاليين

357337 مسافرا

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أعلى رقم عبور في الاتجاهين لثلاثة أيام متتالية

65327 مسافرا

أعلى رقم عبور باتجاه البحرين

240549 مسافرا

ثاني أعلى رقم عبور في الاتجاهين ليومين

متتاليين

76355 مسافرا

ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية

128425 مسافرا

ثاني أعلى رقم عبور بالاتجاهين في اليوم

64150 مسافرا

ثاني أعلى رقم عبور باتجاه البحرين

الأرقام العشرة