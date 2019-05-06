أمين عسير يوثق نسب إنجاز مشاريع مربة

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أمس، سير العمل ببلدية مركز مربة يرافقه وكيل الأمين للمشاريع المهندس أحمد ناصر وعدد من قيادات الأمانة.

وجاءت هذه الزيارة ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها أمين منطقة عسير لبلديات مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

فيما استهل الحميدي زيارته التفقدية أثناء وصوله لمركز مربة، حيث التقى برئيس البلدية المهندس خالد قليلة واطلع على المشاريع التي تنفذها البلدية علاوة على مناقشته لاحتياجات المركز.

بعد ذلك التقى برئيس مركز مربة سعد الحياني وتم خلال الزيارة مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل البلدي في المحافظة.

ثم بدأ أمين المنطقة جولته الميدانية لمشاهدة أعمال البلدية على أرض الواقع، حيث اطلع على أعمال النظافة والصيانة الذاتية ثم وقف على عدد من المشاريع واطلع على نسب إنجازها.

إلى ذلك، ناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الفرشة يرافقهم رئيس البلدية نايف الغامدي مع أمين منطقة عسير رفع فئة البلدية ودعم الأمين في زيادة الاعتمادات المالية لمشاريع البلدية.