1530 برنامجا للتدريب التقني

بدأت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنفيذ 1530 برنامجا تدريبيا خلال شهر رمضان المبارك لمنسوبيها ضمن خطة التدريب لهذا العام 1440، والتي تنطلق خلال الأسابيع الأربعة المخصصة لفترة البرامج المساندة، وقد أُتيح بها أكثر من 38 ألف مقعد تدريبي في عدة مسارات متنوعة تشمل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة الشمسية والمتجددة والتحول الرقمي والإعلام الاجتماعي وغيرها من البرامج المخصصة لمنسوبي المؤسسة، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمنسوبين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية​.

وأوضح مدير إدارة التدريب بالمؤسسة عبدالرحيم بن عبدالرحمن المالكي، أنه سيتم تنفيذ البرامج بجميع المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة.