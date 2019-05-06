كتابات العدل المتنقلة تصل حائل ونجران وجازان

وجه وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني بالتوسع في خدمة كتابات العدل المتنقلة بعد أن غطت الخدمة 17 مدينة، لتنطلق في حائل ونجران وجازان.وقالت الوزارة: إن كتابات العدل المتنقلة هي خدمة مجانية تقدمها الوزارة للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن (70 سنة أو أكثر)، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة وحاملي بطاقة أولوية؛ حيث يأتي كاتب العدل ليقدم الخدمة في موقع المستفيد بحسب المواعيد المتوفرة، وتتم الخدمة بشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة كتابة العدل.



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