7358 حافلة بمواصفات حديثة لنقل الزوار والمعتمرين

أفصح الرئيس العام للنقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي لـ«دوت الخليج»، عن جاهزية 5108 حافلات لتشغيل موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى وجود 2250 حافلة داخل المواقع القريبة من الحرم المكي حيث تعمل على نقل الزوار، والمعتمرين لأداء جميع الصلوات، مؤكدا بأن جميع الحافلات التي يتم الاستعانة بها أثناء موسم العمرة هي حديثة ولا تقل عن موديل 2009 وجميعها على مستوى عال من ناحية الجودة والخدمات التي تتوفر داخل الحافلات، والتي لا يتم العمل بها إلا بعد أن تتجاوز أعمال ومقاييس الفحص الدوري للسيارات.

حافلات حديثة

أضاف الحربي، أنه تمت الاستعانة بحافلات من نوع «سيتي باص» وهي حافلات حديثة تتواجد بالقرب من المواقع القريبة من الحرم المكي، ويوجد بداخلها واي فاي وشواحن للجوالات، مع سهولة صعود الزائر والمعتمر لها عبر ثلاثة أبواب مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات للصعود بكل يسر وسهولة.

وأكد أن نظام تتبع الحافلات بإمكان الشركات الاستفادة منه وذلك من أجل متابعة حركة ونقل المعتمرين منذ قدومهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الجوي أو عبر الميناء البحري وحتى وصولهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.