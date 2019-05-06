7358 حافلة بمواصفات حديثة لنقل الزوار والمعتمرين

حافلات حديثة
أضاف الحربي، أنه تمت الاستعانة بحافلات من نوع «سيتي باص» وهي حافلات حديثة تتواجد بالقرب من المواقع القريبة من الحرم المكي، ويوجد بداخلها واي فاي وشواحن للجوالات، مع سهولة صعود الزائر والمعتمر لها عبر ثلاثة أبواب مجهزة بكافة الخدمات والتقنيات للصعود بكل يسر وسهولة.
وأكد أن نظام تتبع الحافلات بإمكان الشركات الاستفادة منه وذلك من أجل متابعة حركة ونقل المعتمرين منذ قدومهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الجوي أو عبر الميناء البحري وحتى وصولهم إلى مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة.
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