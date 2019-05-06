ليالي الخير الرمضانية بالجبيل

تنطلق اليوم فعاليات مهرجان ليالي الخير الرمضانية، في مدينة الجبيل الصناعية، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية، ويستمر مدة 19 يوما، وذلك في المركز الثقافي للمؤتمرات بحي الفناتير.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات، وعرضا للأكلات الشعبية المشهورة في شهر رمضان المبارك، تشارك فيه أكثر من 45 أسرة متنوعة النشاط، حيث يشتمل المهرجان على أجنحة رئيسة تحتوي على ستة أركان تفاعلية: منها ركن أبوكاتشينو، وخطوات الإبداع، وذوو الهمم، والألعاب الإلكترونية، وألعاب الذكاء، إضافة إلى ركن سينما الأفلام الهادفة.