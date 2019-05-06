ليالي الخير الرمضانية بالجبيل

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات، وعرضا للأكلات الشعبية المشهورة في شهر رمضان المبارك، تشارك فيه أكثر من 45 أسرة متنوعة النشاط، حيث يشتمل المهرجان على أجنحة رئيسة تحتوي على ستة أركان تفاعلية: منها ركن أبوكاتشينو، وخطوات الإبداع، وذوو الهمم، والألعاب الإلكترونية، وألعاب الذكاء، إضافة إلى ركن سينما الأفلام الهادفة.
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