2325 فرقة إسعافية وعربات جولف لخدمة المصلين في الحرم

في إطار استعدادات هيئة هلال الأحمر لشهر رمضان، جهزت في العاصمة المقدسة فرق إسعافية مكونة من 2325 فرقة متنوعة ما بين مراكز إسعافية، وقوى بشرية، وسيارات إسعاف، ومتطوع ومتطوعة، وعربات جولف في ساحات المسجد الحرام.

خدمات طبية

أوضح تقرير صادر عن هيئة الهلال الأحمر اطلعت عليه لـ«دوت الخليج»، أن الهيئة خلال شهر رمضان لهذا العام قامت بتجهيزات عدة بدأت أعمالها منذ أول يوم بشهر رمضان إلى نهاية الشهر، حيث تشرف هذه الفرق على المصلين وتقدم لهم كافة الخدمات الطبية في وقت الحاجة لذلك، وأبان التقرير أن الهيئة كشفت هذا العام أن عدد المراكز الإسعافية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية بلغ عددها 85 مركزا إسعافيا أما فيما يخص القوى البشرية ممثلة بالكادر الطبي المدرب بلغ عددهم 1365 كادرا إسعافيا، وفيما يخص سيارات الإسعاف بلغ عددها 170 سيارة جهزت بأجهزة طبية حديثة لنقل المصابين للمستشفيات في وقت الحاجة لذلك، أما عدد الفرق التطوعية من الذكور والإناث في داخل الحرم وبساحات الخارجية بلغ عددهم 700 فرقة تطوعية إسعافية تم تدريبهم على الإسعافات الأولية، إلى جانب ذلك حرصت هيئة الهلال الأحمر على توفير سيارات الجولف داخل محيط ساحات الحرم وبالداخل حتى يسهل تنقل الكوادر الإسعافية بمدة قصيرة في وقت الحاجة لها لتقديم الإسعافات الأولية.

63338 بلاغا

الخدمات الإسعافية

كشفت الهيئة عن إحصاءات شهر أبريل 2019 عن أعمال الفرق الإسعافية بكافة المناطق، حيث كان إجمالي البلاغات التي تم تلقيها خلال الشهر الماضي 63338 بلاغا، بينما كان عدد بلاغات الحوادث 19433 بلاغا، وجاءت بلاغات المرضى 43905 بلاغات. وكانت منطقة مكة المكرمة الأكثر من حيث بلاغات الحوادث وبلاغات المرضى فبلغ عددها 23448 بلاغا، تلتها منطقة الرياض 13202 بلاغ، ثم المنطقة الشرقية بـ6031 بلاغا، ثم منطقة المدينة المنورة 5927 بلاغا، وسجلت منطقة عسير 3434 بلاغا، ومنطقة القصيم 2351 بلاغا، ومنطقة تبوك 1865 بلاغا، تلتها منطقة جازان بـ1674 بلاغا، وجاءت منطقة حائل بـ1073 بلاغا، تلتها منطقة الباحة 742 بلاغا، تلتها منطقة الجوف 665 بلاغا، ومنطقة نجران 602 بلاغ، ومنطقة الحدود الشمالية الأقل في عدد البلاغات حيث سجلت 424 بلاغا.

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وكشف التقرير الإحصائي عن دور الهيئة في تقديم الخدمات الإسعافية للحد الجنوبي وبشكل مباشر، حيث تم تقديم 4 مراكز إسعافية مجهزة بـ10 مركبات إسعافية يعمل عليها كوادر طبية بلغ عددهم 45 مسعفا، قامت الهيئة في مناطق نجران وجازان وعسير بتفعيل برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وكذلك إلقاء عدد من المحاضرات التثقيفية والتوعوية الإسعافية ومحاضرات تخصصية في القانون الدولي الإنساني، وقد أخذت على عاتقها تدريب ما يزهو عن 1537 مستفيدا من هذه البرامج.

المراكز الإسعافية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية 85 مركزا إسعافيا

القوى البشرية 1365 كادرا إسعافيا

سيارات الإسعاف 170 سيارة

الفرق التطوعية 700 فرقة تطوعية إسعافية