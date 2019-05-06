السعودية اليوم / جمعية تحفيظ القرآن بالدوادمي تنظم الدورة الرمضانية الثانية عشرة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم



الرياض 02 رمضان 1440 هـ الموافق 07 مايو 2019 م واس

تنظم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الدوادمي، الدورة الرمضانية الثانية عشرة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم لهذا العام، وذلك في مسجد الشيخ بكر أبو زيد بالمحافظة، وتستمر حتى العشرين من شهر رمضان المبارك.

وتهدف الدورة إلى نشر تعليم كتاب الله عز وجل وتعليم التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم لمن يجد صعوبة في تلاوته وأحكام تجويده، إلى جانب غرس حب القرآن في نفوس الدارسين وتعريفهم بعظمته وتعاليمه وآدابه.

جدير بالذكر أن الدورة تقام يوميًا بعد صلاة العصر، ويمنح المنتظمون في الدورة شهادة انتظام، وحدد للدراسين خمسة أجزاء بحد أقصى يختارونها لتصحيح التلاوة فيها.

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