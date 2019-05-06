السعودية اليوم / الإدارة العامة للشؤون القانونية تلتقي بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات



الرياض 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استكملت الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التعليم لقاءها التعريفي لتوعية وتثقيف المرأة بحقوقها الشرعية والقانونية تحت شعار #اعرفي-حقك، حيث شارك في لقاء اليوم إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة عبر برنامج "لقاء" الإلكتروني.

وتضمن اللقاء مجموعة أوراق عمل تناولت الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، والمساواة في الواجبات والعبادات، وفي الحياة الزوجية، وفي الحقوق المالية والاقتصادية والمساواة في المسؤولية المدنية، وكذلك حقوق المرأة في الأنظمة العدلية، والسماح للمرأة بمزاولة الترافع والمحاماة حسب الأنظمة العدلية.

كما تم التطرق ضمن أوراق العمل إلى القرارات العدلية التي عززت من دور المرأة في مجالات الأحوال الشخصية وكذلك في مجالات العمل العدلي في المملكة.

وأوضحت عضو اللجنة الوزارية المشكلة من وزارات (العدل - التعليم - الثقافة - الإعلام)، وهيئة حقوق الإنسان، لتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية للنساء بحقوقهن الشرعية والقانونية الدكتورة عواطف بنت محمد العتيبي، أن اللقاء يأتي ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التوعوية التي تشترك في تنفيذها لجنة وزارية تم تشكيلها من عدة جهات لتنفيذ خطة توعوية شاملة، يتم العمل وفق ضوابطها وأهدافها بما يعزز وينمي الجوانب التوعوية لدى المرأة، مبينة أن هناك توجه للتوسع والاستمرار في تنفيذ البرنامج التوعوي والتعريفي بحقوق المرأة القانونية والشرعية ليشمل مناطق ومحافظات المملكة، إيمانًا بالدور التكاملي الذي تؤديه هذه الإدارات.

وبينت العتيبي أن وزارة التعليم وضعت خطة تنفيذية بإشراف المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية الدكتور خالد بن عبد الله الشافي للتوعية بحقوق المرأة الشرعية والقانونية تضمنت: عقد ورشة توعوية لمنسوبات الوزارة، عقد ورش توعوية في إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، عقد لقاء تعريفي عبر برنامج لقاء (عن بعد) لإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، إعداد خطة إعلامية مصاحبة عبر كافة المنابر الإعلامية.

وتقدمت الدكتورة عواطف في نهاية اللقاء بالشكر لجميع الإدارات التعليمية المشاركة والمساهمة في دعم ونجاح هذا الملتقى، مثمنة الأدوار التي تؤديها الإدارات التعليمية باعتبارهم الشركاء الفعليين في كل خطوة على سلم النجاح والتميز.

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