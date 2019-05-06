السعودية اليوم / أمير منطقة حائل يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك



حائل 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بقاعة الاستقبالات بقصر أجا, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, جموع المهنئين لسموه بحلول شهر رمضان المبارك يتقدمهم معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم, وأصحاب الفضيلة المشايخ, ومحافظوا المحافظات ورؤساء المراكز ومديرو الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، الذين عبروا عن تهنئتهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه بالشهر الفضيل، سائلين الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره وأن يحفظ ولاة الأمر ويلهمهم التوفيق.

وقد بادلهم أمير منطقة حائل وسمو نائبه التهاني والمشاعر الصادقة, داعين الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ .

// انتهى //

23:57ت م

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