السعودية اليوم / الأمير خالد الفيصل يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين نظير منحه وشاح الملك عبدالعزيز



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، نظير منح سموه وشاح الملك عبدالعزيز .

وقال الأمير خالد الفيصل "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان على تفضلكم -أيدكم الله- بمنحي وشاح الملك عبدالعزيز، وإن هذا التكريم الذي يحمل اسم المؤسس -طيب الله ثراه-، ومن يديكم الغالية في عهدكم الزاهر الميمون، مصدر فخر واعتزاز لي، وبمكارمكم المتوالية علينا ".

وختم سموه بالقول "أسال المولى عزّ وجل أن يطيل في حياتكم الغالية، وأن يحفظكم سيدي خادمًا للحرمين الشريفين، وعضُدًا للأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ بلادنا الغالية تحت قيادتكم الرشيدة والحكيمة في ظل عهدكم الزاهر بالعطاء والنماء".

// انتهى //

23:54ت م

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