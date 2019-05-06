السعودية اليوم / مدني نجران يبدأ تطبيق الخطة الوقائية والإشرافية لشهر رمضان



نجران 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

أكملت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران استعداداتها لتطبيق الخطة الوقائية خلال شهر رمضان المبارك وفصل الصيف، التي تشمل الكشف على المنشآت والمجمعات التجارية و الفنادق والشقق المفروشة وقصور الأفراح والاستراحات والأسواق والمنتزهات وملاهي الأطفال.

وتهدف الخطة التشغيلية إلى تعزيز الكشف الوقائي على المنشآت والتأكد من تطبيق وسائل السلامة بها للوقاية من المخاطر والتقليل من الخسائر، وذلك لما ستشهده المنطقة من توافد للزوار خلال الأيام المقبلة.

هذا وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، من المخاطر التي قد تحدث، وأهابت بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند القلي بالزيت، وذلك لتجنب مخاطر الحريق الناجمة عن ملامسة الزيت لمصادر اللهب، والعمل على إيجاد بدائل خالية من المخاطر، مثل استخدام القلاية الكهربائية المطابقة للمواصفات والمقاييس، لتجنب مخاطر اشتعال الزيت، والتأكد من فصل التيار الكهربائي عند تنظيف آلات الفرم وإبعادها عن متناول الأطفال.

ودعا مدني نجران الجميع بتوعية أفراد أسرهم والعمالة المنزلية لديهم عن مختلف المخاطر التي من المحتمل وقوعها بالمنزل، وكيفية التعامل معها عند وقوعها، مع ضرورة توفير مستلزمات السلامة وطفايات الحريق اليدوية وكاشف الدخان، و اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

// انتهى //

23:15ت م

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