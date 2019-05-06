انت الان تتابع تفاصيل خبر بفوزه على أهلي جدة.. السد يعبر لثمن النهائي الآسيوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - بلغ نادي السد القطري الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه الأهلي السعودي بهدفين لهدف، في المباراة التي احتضنها استاد "جاسم بن حمد"، مساء الاثنين ، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة.

أنهى السد المتوّج هذا الموسم بطلاً للدوري القطري، الشوط الأول متقدماً بثنائية حملت توقيع علي أسد وأكرم عفيف، في الدقيقتين التاسعة والـ12.

وقلص المهاجم السوري عمر السومة الفارق بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة الـ51، لكن ذلك لم يمنع "الزعيم" من حصد النقاط كاملة.

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ووصل رصيد السد إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، في حين توقف رصيد أهلي جدة عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق باختاكور الأوزبكي فوزاً على ضيفه بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف، معززاً آماله في التأهله لدور الـ16.

وجاء هدف المباراة الوحيد، عبر البديل إيغور سرغييف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل صافرة النهاية بأربع دقائق.

ويحتل باختاكور وصافة المجموعة برصيد 8 نقاط، في حين ظل رصيد بیرسبولیس 4 نقاط في ذيل الترتيب.