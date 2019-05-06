انت الان تتابع تفاصيل خبر العريفي يغرد مجدداً في "تويتر" بعد غياب طويل.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 11:22 مساءً - بعد غياب طويل عاد الداعية السعودي، محمد العريفي، لنشر تغريدة في صفحته على موقع "تويتر"، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وهي المرة الأولى له منذ ديسمبر من العام الماضي، حين انتشرت أنباء اعتقال نجله والتضييق عليه.

وكتب العريفي تغريدة يتحدث فيها عن فضل شهر رمضان، قائلاً: "إدراك رمضان فضلٌ ورحمة يمُن الله بها على من شاء من عباده ((قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا))".

وكانت آخر تغريدة للداعية السعودي في حسابه بـ"تويتر"، في 27 ديسمبر الماضي، وغرَّد فيها عن "أذكار النوم"!

وكانت آخر الأنباء المتداولة حول "العريفي"، التي تناقلها ناشطون سعوديون، تشير إلى منعه من قبل السلطات السعودية من التغريد، وصدور قرار بمنعه من الأعمال الدعوية بالمساجد، في سبتمبر الماضي، وكذا أنباء عن اعتقاله، كانت عاملاً استثنائيّاً زاد من شأن متابعته ومتابعة تغريداته.

واختفى الداعية السعودي عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يعد يظهر حسابه عبر موقع "تويتر" لأشهر منذ مطلع العام الجاري.

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وفي سبتمبر الماضي، بيَّن حساب "معتقلي الرأي" على موقع "تويتر"، المختص بمتابعة قضايا المعتقلين في السعودية، أن سلطات الرياض اعتقلت نجل العريفي "عبد الرحمن"، واعتبر ذلك "يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات والتضييق والابتزاز الذي تمارسه السلطات السعودية ضد العريفي".

وقال إن من بين هذه الانتهاكات "فرض قيود على حركته حتى ضمن المملكة، إضافة إلى أنه ممنوع من السفر منذ أكثر من سنة".

وفي مطلع مارس الماضي عاد حساب العريفي للظهور عبر "تويتر"، ولكن بنصف عدد متابعيه، دون أن يبين أسباب اختفائه.

وخلال فبراير الماضي ظهر الداعية السعودي في فيديو ترويجي لفعاليات مهرجان شتاء "طنطورة" السياحي في مدينة العُلا بالمملكة، فيما بدا عليه عدم الارتياح خلال التصوير.

والعريفي داعية أكاديمي شهير على مستوى المملكة والعالم الإسلامي، ولديه حساب موثق على موقع "تويتر" يتابعه أكثر من 21 مليون شخص من مختلف دول العالم.