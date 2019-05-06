السعودية | مشاهد المرابطين بالحد الجنوبي قبيل ساعة الإفطار

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

ضرب أبطال الحد الجنوبي المرابطين على امتداد ثراء الوطن الغالي وللعام الخامس على التوالي, أروع الأمثلة في التضحية بأرواحهم الطاهرة الزكية, يسطرون انتصارات تكتب بماء الذهب في جميع مواقع الجبهات, ويسجلون مواقف بطولية ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن الخالدة, لتبقى راية التوحيد عالية خفاقة شامخة, في سبيل الذود والدفاع عن أرض الحرمين الشريفين بكل شجاعة وبسالة، ومن أجل إعلاء كلمة الحق ونصرة المظلوم، وإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق ضد أعداء الدين والوطن والأمة من الميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وسجلت عدسة “واس” حضورها قبيل موعد الإفطار، في إحدى مواقع المرابطين حيث يتمركز عدد من أبطال الحد الجنوبي, ناذرين أرواحهم في سبيل الله للدفاع عن الوطن، راصدةً جملة من مشاهد إفطار هؤلاء الأبطال، الدالة على أن الوطن يحظى بأشاوس، مستشعرين المسؤولية المنوطة بهم وعلى عاتقهم، لاسيما وأن الحكومة الرشيدة سخرّت كل الإمكانات من أسلحة متطورة وأجهزة عالية الدقة, مكنت هؤلاء الأبطال من الوقوف بحزم وعزم في وجه العدو، وإيقافه والنيل منه قبل اقترابه من حدود الوطن الغالي.

ورفع المرابطون الأبطال التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ولأفراد الشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنهم عين ساهرة ودرع حصين لمواجهة أعداء الدين والوطن، ومدافعون بأرواحهم الغالية لينعم هذا الوطن بوحدته وقيادته الرشيدة وأبنائه الأوفياء، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ لهذا الوطن أمنه وأمانه واستقراره.