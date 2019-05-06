150 مليون كاسة لسقيا ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال رمضان

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وفرت الإدارة العامة للشؤون الخدمية، ممثلة بإدارة سقيا زمزم، كاسات سقيا الحرم المكي، والبالغ عددها 150 مليون كاسة، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية، محمد الجابري، أن الكاسات روعي في تصنيعها مواصفات خاصة، حيث خصصت للاستعمال مرة واحدة فقط؛ وذلك لضمان الحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

Advertisements

وذكر الجابري أن الكاسات توزع على أكثر من 25 ألف حافظة في جنبات المسجد الحرام، روعي في تنظيمها توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفق تطلعات ولاة الأمر، التي تضمن راحة ضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.