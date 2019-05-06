العمل تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في 2030

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت مدير عام الإدارة العامة للتطوع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشاعل آل مبارك: إن الإدارة تستهدف الوصول إلى مليون متطوع في 2030 لتنفيذ مؤشرات العمل التطوعي المحددة في رؤية 2030.

وتابعت آل مبارك، خلال حوارها إلى برنامج “يا هلا 2030” على قناة روتانا خليجية، أن مبادرة إدراج التطوع في العملية التعليمية تهدف إلى تعزيز روح التطوع في نفوس الطلاب وخلق مشاريع جديدة.

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وأوضحت أن الوزارة تستعد لإطلاق البوابة الوطنية للتطوع والتي سوف تنظم العلاقة بين القطاعات والمتطوعين.

من جهته، قال سليمان الزين، وكيل وزارة العمل للتنمية الاجتماعية: إن مبادرة المركز الوطني للقطاع غير الربحي هي الأهم وتُعد المظلة، وستكون العامل الأساسي والمساعد في تنفيذ جميع المبادرات.

وأشار الزين إلى أن هناك هدفين رئيسيين في دعم القطاع غير الربحي ليكون مستقلًّا عن الحكومة وينافس القطاع الخاص، كما أن هناك 12 هدفًا ضمن مبادرة التحول الوطني.