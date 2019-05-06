- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. السديس يحث المرأة على الصلاة في المكان المخصص لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. السديس يحث المرأة على الصلاة في المكان المخصص لها
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، المرأة أن تصلي في المكان المخصص لها، موجهًا الجميع أن يكون صحن المطاف مفرغًا للطائفين.
وأضاف خلال خطبته من المسجد الحرام بمكة المكرمة، بمناسبة استقبال شهر رمضان 1440، أن على المرأة أن تتقي الله وهي تأتي للحرم وعليها بالحجاب والعفاف والحياء والصلاة في المكان المخصص لها، وأن يكون هناك تعاون من الجميع.
في وقت سابق اليوم، ألقى الشيخ السديس كلمة توجيهية لمنسوبي الرئاسة عقب صلاة العصر بمصلى الرئاسة، وذلك لتحفيزهم لبذل الجهود المميزة، والتفاني في خدمة المسجد الحرام وقاصديه من زوار ومعتمرين خلال موسم رمضان المبارك.
وقال: إن الله شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين وزادنا شرفًا بحلول شهر رمضان المبارك تقبله الله وزادنا في الميزان، مشيرًا إلى أهمية العمل الذي كلفنا به جميعًا والذي جاء مناغمًا لشرف الزمان وشرف المكان وشرف المقصد في خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد في كلمته على ثقته بأن هذا الموسم سيكون من المواسم المميزة وذلك بفضل الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة في توجيهاتها السديدة وتوصياتها البناءة في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين على أكمل وجه وفق التوجيهات الحكيمة بزيادة أعداد المعتمرين والزوار، والتي تنطوي ضمن رؤية 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. السديس يحث المرأة على الصلاة في المكان المخصص لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.