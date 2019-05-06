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2019-05-06 دموع ذارفة وقلوب خاشعة تلهج بالدعاء في بيت الله الحرام متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة بيّنت لقطاتٌ المشاعرَ الروحانيةَ لزوار بيت الله الحرام، حيث زُرفت الدموع، وألهج الدعاء القلوب الخاشعة. Advertisements في سياق متصل، وفَّرت الجهات الحكومية ذات العلاقة سُبل الراحة للزائرين والمصلين من أهالي مكة المكرمة والمقيمين والزوار، عبر خدمات تقدمها القطاعات الحكومية بمكة في شهر رمضان المبارك لهذا العام تماشيًا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما يمكِّن قاصدي هذه الديار المقدسة من أداء نسكهم في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والطمأنينة.









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