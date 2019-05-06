2019-05-06

بدر الفرحان مباركًا للفيصل وبدر بن عبدالمحسن: عطاؤهما لا ينضب

متابعات الخليج 365 - الرياض

بارك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم الاثنين، تتويج رموز المملكة الثقافية، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن بوشاح الملك عبدالعزيز لعطائهما الذي لا ينضب.

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وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد كرم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، بوشاح الملك عبدالعزيز؛ تقديرًا لما قدماه من جهود وخدمات جليلة لوطنهما.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين، بما قدمه الفيصل وبدر بن عبدالمحسن من جهود وخدمات جليلة لوطنهما.