أحداث مثيرة في العاصوف 2.. هذا موعد عرضه وتفاصيل الحلقة الأولى

2019-05-06

متابعات الخليج 365 - أحمد عفيفي

عُرضت، اليوم الاثنين، الحلقة الأولى من مسلسل العاصوف الجزء الثاني، عبر شاشة قناة mbc الفضائية.

أحداث الحلقة الأولى من العاصوف 2:

وظهر الفنان ناصر القصبي في أحداث الحلقة الأولى مس مسلسل العاصوف الجزء الثاني، بشخصية رجل يدعى خالد يعمل سمسارًا لبيع المشاريع السكنية والأراضي، وخفض في سعر الأرض للمشتري 15% من ثمن قطعة الأرض، ثم تدور أحداث الحلقة، وأراد الفنان ناصر القصبي أن يقترض مبلغًا ماليًّا من صندوق البنك العقاري، ليبني فيلا على قطعة الأرض.

وطرحت له أمه في المسلسل أثناء عرض المخطط السكني عليها، فكرة بناء مسجد لأبيه وأخيه، وقام خالد باختيار قطع الأرض التي سيبني عليها المسجد.

أحداث مسلسل العاصوف 2:

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، حول قصة الحادثة الشهيرة لاعتداء جهيمان وجماعته على المسجد الحرام بمكة المكرمة قبل 41 عامًا، ليعودوا بالحقبة الزمنية إلى عام وقوع الحادثة 1979، حيث دخلت مجموعة من الرجال إلى الحرم وأدخلوا أسلحة فردية في نُعوش أتوا بها بذريعة الصلاة على أصحابها، ويقودهم جهيمان العتيبي ومعه ما يفوق 200 رجل يحاولون السيطرة على مداخل المسجد الحرام، واحتلوا الكعبة المشرفة مُتخذين دعاية دينية لأسباب سياسية، كما هي عادة الخوارج والمستبدين على السواء، بحسب ما كشفه التريلر الدعائي للعمل، الذي يقوم ببطولته باقة من ألمع نجوم الدراما بالمملكة.

ردود أفعال على العاصوف 2:

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وأكد مشاهدو مسلسل العاصوف الحلقة الأولى أنه “ناجح” من بدايته ويعرض حياة المجتمع السعودي بالتدريج، كما أن ناصر القصبي فنان يمثل الوطن والمواطنين، وهو رجل ناجح، وكل تمثيله هادف.

ورأوا أن العاصوف إنتاج وطني “يرفس” في بطون الإخوان والعصابات والفساد، خاصةً وأن العاصوف يعصف بالفكر الضال ويكشفه لحماية أبناء الوطن منه.

وأشادوا بأداء أبطال المسلسل الذين ظهروا خلال الحلقة الأولى ببساطة وتلقائية تؤكد أن العاصوف 2 سيلفت جميع الأنظار إليه ويكون الحصان الأسود في سباق دراما رمضان 2019.

أبطال مسلسل العاصوف 2:

ويشارك في بطولة مسلسل العاصوف كل من حبيب الحبيب، وعبدالإله السناني، وليلى السلمان، وريم عبدالله، وريماس منصور، وعبدالعزيز السكيرين، وزارا البلوشي، وعبدالله المزيني، وحمد المزيني، وشمعة محمد، وآخرون، وهو من إخراج المثنى صبح.

موعد عرض مسلسل العاصوف 2:

مسلسل العاصوف 2 من بطولة الفنان ناصر القصبي، عبدالإله السناني، والفنانة ليلي السلمان وريم عبدالله ومجموعة أخرى من نجوم الشاشة الخليجية، والمسلسل من إخراج المثنى صبح وتأليف عبدالرحمن الوابلي، وإنتاج شركة STUDIOS MBC.

يعرض مسلسل العاصوف 2 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على قناة MBC 1 الناقل الحصري للمسلسل.