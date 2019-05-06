الان تتابع عاجل.. احتراق مركبة يعطل الحركة المرورية على جسر الميناء في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 10 دقائق - 11:52 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 أعلن الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، على “تويتر” عن وجود كثافة في الحركة المرورية بمحافظة جدة- جسر الميناء باتجاه الشرق مقابل الإستاد الرياضي بسبب احتراق مركبة. وأكد أن الجهات المختصة باشرت الحادث وتعمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.

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