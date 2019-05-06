الان تتابع عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 17 دقيقة - 11:45 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المستجدات الإقليمية والدولية.

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