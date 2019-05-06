الان تتابع أمانة الرياض تتحرك في رمضان لتنظيف الشوارع المحيطة بالمساجد ..وتساؤلات أين هي باقي الأشهر ! والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 47 دقيقة - 11:16 م, 6 مايو 2019 م التعليقات: 0 و المواطنون ينتظرون الإجابة الخليج 365-الرياض حظي قيام أمانة الرياض بتهيئة الشوارع المحيطة بالمساجد عبر بلديات الأحياء بانتقادات عدد من المتابعين .

وأعلنت أمانة الرياض أن بلديات العليا ونمار والروضة قامت ‏بنظافة وتهيئة الشوارع المحيطة بالمساجد مع قدوم شهر رمضان المبارك .

‎‏كما قامت بتأمين المطبات الاصطناعية المحيطة بالمساجد، وذلك بدهن المطبات وتركيب العلامات الأرضيّة واللوحات .

وتساءل متابعون حول هذه الأعمال في هذه الأحياء دون غيرها.

وهل أمانة الرياض كانت معطلة طوال 11 شهرًا بانتظار رمضان للقيام بواجباتها؟.

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