شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزيرة العربية» يجمع 80 رحالاً في الجبيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طالع الأسمري (الجبيل الصناعية) @‪Alasmari_T استضافت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أخيراً، ملتقى رحالة الجزيرة العربية الرابع، بمشاركة أكثر من ثمانين رحالا يمثلون مختلف مناطق المملكة ودول الخليج. استضافت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية أخيراً، ملتقى رحالة الجزيرة العربية الرابع، بمشاركة أكثر من ثمانين رحالا يمثلون مختلف مناطق المملكة ودول الخليج. ويهدف برنامج الملتقى إلى تسليط الضوء على أهم المعالم السياحية بالمحافظة بشكل عام وفي مدينة الجبيل الصناعية بشكل خاص. وأوضح مشرف عام الملتقى الرحال العالمي وائل الدغفق أن هذا اللقاء لرحالة الجزيرة العربية يعد الرابع الذي سبقته عدة ملتقيات تم تنفيذها في مناطق مختلفة داخل المملكة تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية في المنطقة، مشيراً إلى أنه تم اكتشاف العديد من الأماكن السياحية التي كانت غير معروفة لدى العامة وبعد اكتشافها وتوثيق مواقعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت أحد أهم الأماكن السياحية المستهدفة من قبل السياح من داخل وخارج المملكة.



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