شكرا لقرائتكم خبر عن «ممرات سالكة» لسلامة المصلين في المسجد النبوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، مبادرة بعنوان «ممرات سالكة» للزائرين. أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود، مبادرة بعنوان «ممرات سالكة» للزائرين. وأوضح مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والحشود بالوكالة المهندس فوزي الحجيلي أن المبادرة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحشود البشرية في عموم المسجد النبوي، من خلال المحافظة على ممرات خالية من أي معوقات لضمان سلامة المصلين، وليؤدوا عباداتهم في أجواء مفعمة بالروحانية والطمأنينة، وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في كافة الممرات بالمسجد.



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