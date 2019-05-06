شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تخصص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لغزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

أعلن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، اكتمال شحن 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي بمكة المكرمة إلى قطاع غزة بفلسطين عبر 13 شاحنة تحركت أمس (الاثنين) تزامناً مع دخول شهر رمضان، ستقطع قرابة 1000 كيلومتر باتجاه القطاع.

وأفاد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية رئيس لجنة الإفادة من الهدي والأضاحي الدكتور بندر حجار، أنه تم تخصيص 25 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي لتوزيعها على المستحقين بقطاع غزة الفلسطيني، بالتنسيق مع الجهة المستلمة للشحنة، وأكد أن المشروع اتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان وصول تلك اللحوم بالشكل الذي يحفظ سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك.

وتابع حجار بأنه تم التنسيق مع الجهات المختصة في مصر، لتسهيل نقل وإيصال لحوم الأضاحي عبر ميناءي «ضباء - سفاجة» باتجاه معبر «رفح» البري الحدودي على الجانب الفلسطيني.