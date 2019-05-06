شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن عبدالمحسن يشكر الملك: تكريمٌ لجميع الأدباء والمثقفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

شكر الأمير بدر بن عبدالحسن، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، على تكريمه له اليوم بوشاح الملك عبدالعزيز.

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم (الاثنين) إن "هذا التكريم مصدر فخر وسعادة لي شخصياً، والذي هو تكريم لجميع أخواتي وإخواني الأدباء والمثقفين في المملكة".

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد منح وشاح الملك عبدالعزيز اليوم، لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، نظير قدماه من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.