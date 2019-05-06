شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يسلّم السلة الغذائية الشهرية لأسر 420 يتيماً يمنياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية السلة الغذائية لشهر مايو 2019 لأسر 420 يتيما ويتيمة من أيتام محافظات مأرب، وصنعاء، والبيضاء، والجوف، والساحل الغربي، ضمن برنامج «لست وحدك» لحماية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.