شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 2600 كرتون تمر في المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حضرموت) وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 2600 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 15.600 فرد. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الاثنين) 2600 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 15.600 فرد. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 330 مشروعاً.



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