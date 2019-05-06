شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى تهنئة الرئيس العراقي بمناسبة رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم من رئيس جمهورية العراق برهم صالح ، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب ولي العهد عن شكره وتقديره له على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.



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