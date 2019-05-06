شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى تهنئة الرئيس الفلسطيني بمناسبة شهر رمضان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تلقى الأمير تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم (الاثنين) من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك. وقد عبر ولي العهد عن شكره وتقديره لمحمود عباس على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.



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