شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 20 ألف كرتون لحوم في المهرة ومأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المهرة، مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 4900 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريتي الغيضة وحوف بمحافظة المهرة، يستفيد منها 19.600 فرد.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 3100 كرتون لحوم على الأسر الفقيرة والأرامل والنازحين والمتضررين في مديريات المسيلة وسيحوت وقشن وحصوين التابعة لمحافظة المهرة، يستفيد منها 12.400 فرد.

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ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2000 كرتون لحوم على المتضررين والمحتاجين والنازحين في مديريتي الوادي وصرواح بمحافظة مأرب، يستفيد منها 8000 فرد.

ووزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 10.000 كرتون لحوم على النازحين من المحافظات إلى مدينة مأرب والمتضررين والمحتاجين في 8 مديريات بمحافظة مأرب، يستفيد منها 40.000 فرد.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشاريع المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته كافة دون تمييز.