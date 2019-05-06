اتهام عجوز أسترالية بتعذيب الحيوانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سيدني
أعلنت الشرطة في أستراليا أمس اتهام عجوز بتعذيب الحيوانات، بعد ما تردد عن خطفها بجعة من أحد الأنهار.
وشوهدت المرأة (73 عاما) وهي تقدم الأسماك كغذاء لبجعة في النهر بمنطقة تونكوري (300 كيلومتر تقريبا شمال سيدني) الشهر الماضي.
وذكرت الشرطة في بيان أن «المرأة أخذت البجعة بعد ذلك ووضعتها في صندوق سيارتها، بينما كان جناحها محشورا بين غطاء وجسم الصندوق». وأوقفت الشرطة السيارة وأجبرت المرأة على إطلاق سراح الطائر الجريح.
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