3 آلاف سجين مضرب عن الطعام بتركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسطنبول

أعلن محاميا زعيم حزب العمال الكردستاني المحظور، عبدالله أوجلان، في إسطنبول أمس أنهما زارا موكلهما في سجنه، وأوضحا أن الزيارة تمت في السجن الواقع في جزيرة إمرالي في بحر مرمرة، في أول زيارة لأوجلان منذ يوليو 2011، حيث تقدم أربعة بطلب الزيارة وسمح لاثنين فقط.

وبحسب بيانات حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد فإن نحو 3000 شخص دخلوا في إضراب عن الطعام في السجون التركية، بينهم ليلى جوفن، عضو البرلمان التركي التي أضربت منذ الثامن من نوفمبر احتجاجا على ظروف سجن أوجلان.