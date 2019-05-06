الإمارات تفرج عن زورق عسكري قطري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي أفرجت دولة الإمارات العربية المتحدة عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات أمس أن «الزورق العسكري الذي يحمل علم دولة قطر، دخل المياه الإقليمية للإمارات في 30 أبريل الماضي وعلى متنه أربعة عسكريين». وأوضحت أن العسكريين الأربعة هم ملازم أول محمد حسم الهيل « قطري»، ووكيل عريف سعيد ناصر المري «قطري»، ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي «فلسطيني»، وجندي فايز تلكوم «هندي».



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