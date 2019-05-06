تدريب مجاني لـ1000 شاب وفتاة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

تطلق غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل الأحد المقبل البرنامج التدريبي «إعداد وتأهيل أخصائي موارد بشرية»، الذي يوفر ألف مقعد مجاني لطالبي وطالبات العمل.

Advertisements

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، المهندس منصور الشثري في بيان أمس، أن إطلاق البرنامج يأتي ضمن المبادرة التدريبية والتأهيلية التي تتبناها الغرفة منذ العام الماضي بهدف إتاحة تأهيل طالبي العمل للفرص الوظيفية المتاحة في منشآت القطاع الخاص.

وقال الشثري إن البرنامج الذي ينفذه مركز التدريب بالغرفة ويستمر (12) يوما يتضمن محاور عدة، منها: التعريف بإجراءات ونماذج إدارة الموارد البشرية، وطرق تخطيط واستقطاب الموارد، السلوك الوظيفي وتهيئة بيئة العمل ودعم الاستقرار الوظيفي، التعريف بمبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وكذلك الخدمات الالكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تسليط الضوء على برنامج تحفيز لتوطين الوظائف (نطاقات)، وأيضا برنامج حماية الأجور ورفع الملفات، ونظام العمل والخلافات العمالية، تفتيش العمل والمخالفات والجزاءات والتعريف بالخدمات الالكترونية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمؤسسة العامة للتـأمينات الاجتماعية، وكذلك حقوق صاحب العمل والعامل.

وأكد أن غرفة الرياض ستواصل تبني المبادرات التدريبية والتأهيلية التي تستهدف توفير الكفاءات والكوادر الوطنية المؤهلة في المجالات المختلفة التي يحتاج إليها سوق العمل، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.