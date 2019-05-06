19 يوما فترة ترشح لانتخابات اتحاد القدم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فتحت أمس فترة الترشح لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وعضوية المجلس، على أن تستمر الفترة حتى 23 مايو الحالي.

وحددت لجنة الانتخابات برئاسة بندر الحميداني، وعضوية بدر المعجل وعبدالعزيز الرشود وعبدالعزيز الفضلي، 6 شروط وضوابط للعملية الانتخابية في المرشحين لرئيس مجلس الإدارة، ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مجلس الإدارة، أهمها أن يكون الانتخاب بطريقة القائمة (بحيث يأتي كل مرشح بمجموعته) وفقا للفقرة الـ 4 من المادة الـ 33 للنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن يقدم المترشح لمنصب الرئيس مع طلب ترشحه، قائمته الانتخابية المتضمنة نائب الرئيس و9 أعضاء لعضوية مجلس الإدارة يجب أن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

يذكر أن الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد القدم التي عقدت أواخر أبريل الماضي، قررت تعيين بندر الحميداني رئيسا للجنة الانتخابات، وناصر الصقير رئيسا للجنة الاستئناف الانتخابية.

البرنامج الزمني للانتخابات

5 - 23 مايو:

فتح باب الترشيح

24 مايو - 7 يونيو: فحص قوائم المرشحين

8 يونيو:

إعلان قوائم المرشحين الأولية

17 - 18 يونيو:

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انسحاب المرشحين

12 - 16 يونيو:

الفصل في الطعون والتظلمات

9 - 11 يونيو:

فتح باب الطعون والتظلمات

19 يونيو:

إعلان قوائم المرشحين النهائية

20 - 28 يونيو:

حملات الدعاية الانتخابية

29 يونيو:

يوم الاقتراع