تحلية المياه المالحة ترفع استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والزوار في شهر رمضان المبارك، وزيادة كميات انتاجها من المياه المحلاة المتاح تصديرها إلى منطقة مكة المكرمة بنسبة تصل إلى 27% وإلى منطقة المدينة المنورة بنسبة تصل إلى 36% مقارنة بالموسم الماضي.

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وأتمت المؤسسة جاهزيتها منذ وقت مبكر من دخول شهر رمضان المبارك، لتوفير المياه المحلاة للمعتمرين والزوار في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة مكة المكرمة خلال موسم رمضان حوالي 2.700.000 متر مكعب يوميًا، كما تبلغ كميات المياه المحلاة المتاح تصديرها لمنطقة المدينة المنورة خلال موسم رمضان حوالي 850.000 متر مكعب يوميًا.

من جانبه أكد معـالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي، جاهزية التحلية للإيفاء بتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال شهر رمضان المبارك بالاعتماد على الخطط المدروسة لزيادة الإنتاج وتوفير الكميات المطلوبة، لافتًا إلى سعي منسوبي المؤسسة لبذل أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن من معتمرين وزوار.

وأضاف معاليه أن التحلية ببذل هذه المجهودات تواكب الارتفاع الملموس في الطلب على المياه خلال هذا الشهر الكريم، واستعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية تضمن استمرارية تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، تضمنت رفع جاهزية فريق العمل سواءً كان في المحطات أو في أنظمة نقل المياه في المناطق المشار إليها، ورفع كميات المياه لهذا العام -بفضل من الله- عن العام الماضي، وذلك في سياق خطط نجاح كافة محطات التحلية في جميع المناطق لشهر رمضان المبارك، والتي تأتي تحقيقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة.