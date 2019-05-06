"شباب مكة " يتأهبون لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال شهر رمضان المبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مكة المكرمة

يواصل برنامج " شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام، أعماله في خدمة الزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام للعام الخامس عشر على التوالي، حيث يقدم 700 شاب سبعة مناشط بالشراكة مع عدة جهات حكومية.

وأوضح مدير عام مشروع تعظيم البلد الحرام سعيد الغامدي، أن المناشط تتمثل في خدمة الطائفين من خلال تطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات وتسعيتهم مجانًا، بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مدار الساعة، علاوة على إرشاد التائه بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، وذلك بإيصال عدد من الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام إلى مساكنهم إلى جانب نشاط الإسعافات الأولية، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال إسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، إضافةً إلى نشاط التوعية بحق الطريق، وذلك بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة، ومنع الظواهر السلبية في المنطقة المركزية، ونشاط إرشاد التائهين داخل المسجد الحرام وتوعيتهم بحق الطريق، ونشاط عربات الإحسان، التي تعنى بإيصال كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة من نقاط حجز السيارات إلى ساحات المسجد الحرام بعربات الجولف، وكذلك نشاط تنظيم مواقف كدي والمسخوطة بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.