«حفظ النعمة» يتأهب لجمع فائض طعام رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - المدينة المنورة

أنهى مشروع حفظ النعمة بالمدينة المنورة التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري استعداداته لجمع الفائض من الطعام خلال رمضان، والمساهمة في تقديم وجبتي الفطور والسحور بالحرم النبوي وبعض الدوائر الحكومية والأربطة وعدد من المساجد المنتشرة بالمدينة المنورة، من خلال فائض الطعام غير الملموس.

وأوضح المدير التنفيذي للمشروع محمد الإمام، أن الاستعدادات بدأت بتوفير أحدث التقنيات للاستفادة من فائض الأطعمة، تحت إشراف كوادر وطنية متخصصة لتقديم أعلى معايير الصحة والسلامة في الغذاء، والتأكد من سلامتها حتى توزيعها على المستفيدين، مشيرا إلى أن عدد الوجبات المتوقع الحفاظ عليها وتوزيعها خلال رمضان يبلغ 90 ألف وجبة.