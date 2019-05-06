، تحريات شرطة "الكعكية" تطيح بشاب اعتدى على فتاة ،

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تحقق دائرة العِرض والأخلاق بالنيابة العامة بمكة المكرمة مع شاب؛ أقدم على هتك عرض فتاة بعد أن قام بإيصالها بمركبته.
وتفصيلاً، بعد أن أنهت إحدى الفتيات السعوديات عملها بأحد المولات قرابة منتصف الليل خرجت من المول فوجئت بمركبة تقف أمامها، ويقودها شاب سعودي، وطلب منها أن يقوم بإيصالها إلى وجهتها.
وبعد أن حددت له موقع المنزل توجه بها إلى أحد المواقع في الدائري الرابع، وتوقف في موقع منعزل، وأغلق أبواب مركبته، وقفز في المقعد الخلفي، واعتدى على الفتاة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبعد أن نفذ جريمته الشنعاء تركها في أحد المواقع، وفَّر بمركبته؛ لتتقدم الفتاة بشكوى رسمية للجهات الأمنية؛ وتولى قسم شرطة الكعكية التحقيق في القضية.
وبعد توفيق الله تمكَّن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية من معرفة بعض أوصاف المركبة، وبالبحث والاستدلال تم رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات؛ فجرى ضبط قائدها، وتم التحقيق معه، وبعرضه على المجني عليها تعرفت عليه من خلال طابور العرض.
وقد اتضح من خلال البحث عن سجل الجاني أن لديه سابقة مشابهة للقضية ذاتها.
تحريات شرطة "الكعكية" تطيح بشاب اعتدى على فتاةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
تحقق دائرة العِرض والأخلاق بالنيابة العامة بمكة المكرمة مع شاب؛ أقدم على هتك عرض فتاة بعد أن قام بإيصالها بمركبته.
وتفصيلاً، بعد أن أنهت إحدى الفتيات السعوديات عملها بأحد المولات قرابة منتصف الليل خرجت من المول فوجئت بمركبة تقف أمامها، ويقودها شاب سعودي، وطلب منها أن يقوم بإيصالها إلى وجهتها.
وبعد أن حددت له موقع المنزل توجه بها إلى أحد المواقع في الدائري الرابع، وتوقف في موقع منعزل، وأغلق أبواب مركبته، وقفز في المقعد الخلفي، واعتدى على الفتاة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبعد أن نفذ جريمته الشنعاء تركها في أحد المواقع، وفَّر بمركبته؛ لتتقدم الفتاة بشكوى رسمية للجهات الأمنية؛ وتولى قسم شرطة الكعكية التحقيق في القضية.
وبعد توفيق الله تمكَّن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية من معرفة بعض أوصاف المركبة، وبالبحث والاستدلال تم رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات؛ فجرى ضبط قائدها، وتم التحقيق معه، وبعرضه على المجني عليها تعرفت عليه من خلال طابور العرض.
وقد اتضح من خلال البحث عن سجل الجاني أن لديه سابقة مشابهة للقضية ذاتها.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:23 PM
نقلها إلى مكان منعزل ونفَّذ جريمته تحت تهديد السلاح
تحقق دائرة العِرض والأخلاق بالنيابة العامة بمكة المكرمة مع شاب؛ أقدم على هتك عرض فتاة بعد أن قام بإيصالها بمركبته.
وتفصيلاً، بعد أن أنهت إحدى الفتيات السعوديات عملها بأحد المولات قرابة منتصف الليل خرجت من المول فوجئت بمركبة تقف أمامها، ويقودها شاب سعودي، وطلب منها أن يقوم بإيصالها إلى وجهتها.
وبعد أن حددت له موقع المنزل توجه بها إلى أحد المواقع في الدائري الرابع، وتوقف في موقع منعزل، وأغلق أبواب مركبته، وقفز في المقعد الخلفي، واعتدى على الفتاة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وبعد أن نفذ جريمته الشنعاء تركها في أحد المواقع، وفَّر بمركبته؛ لتتقدم الفتاة بشكوى رسمية للجهات الأمنية؛ وتولى قسم شرطة الكعكية التحقيق في القضية.
وبعد توفيق الله تمكَّن رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية من معرفة بعض أوصاف المركبة، وبالبحث والاستدلال تم رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات؛ فجرى ضبط قائدها، وتم التحقيق معه، وبعرضه على المجني عليها تعرفت عليه من خلال طابور العرض.
وقد اتضح من خلال البحث عن سجل الجاني أن لديه سابقة مشابهة للقضية ذاتها.
، تحريات شرطة "الكعكية" تطيح بشاب اعتدى على فتاة ،
المصدر : الخليج 365
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