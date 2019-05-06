، مؤسسة حجاج الدول العربية تناقش خطوات مشروع التحوُّل لشركة مساهمة مقفلة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "قطان" أعرب عن أهمية المشروع للارتقاء بالخدمات المقدَّمة لضيوف الرحمن

عقدت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية اللقاء التعريفي والخطوات التي تمت بمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة مع شريحة من المطوفين أصحاب الخبرة للتعريف بمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة.

وافتتح اللقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان بكلمة، رحب فيها بالحضور، وأعرب عن أهمية مشروع تحوُّل المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة في ظل السعي إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

أعقبها كلمة لنائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول، الدكتور محمد بن مصطفى بياري، التي سلط الضوء من خلالها على أهم إنجازات المشروع منذ تاريخ انطلاقه في شهر ربيع الآخر، والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمشروع بإشراف ومتابعة وتنسيق متواصل مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة، وبدعم وتشجيع من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن. وقد بيَّن الدكتور البياري أن هناك لقاءً موسعًا قادمًا مفتوحًا لجميع المطوفين المساهمين أعضاء الجمعية العمومية.

بعد ذلك قدم الاستشاري المطور للمشروع عرضًا مرئيًّا عن برنامج تحوُّل المؤسسة من الناحية القانونية والناحية التنظيمية، إضافة إلى شرح الأهداف الاستراتيجية واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة بعد إتمام عملية التحول إلى شركة مساهمة مقفلة.

هذا، وقد أنجزت خطوات مهمة. علمًا بأن مؤسسة حجاج الدول العربية تعتبر رائدة في المبادرة بالبدء بالمشروع، وهي أولى المؤسسات التي بدأت المشروع، وهي بصدد إعداد نموذج مثالي بذلك.

بعد ذلك دار نقاش مفتوح وبنّاء مع جموع الحضور من مطوفي المؤسسة، عبَّروا فيه عن اهتمامهم بهذا المشروع لما له من تأثير على الخدمات المقدمة للحجاج، وطرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات بخصوص تحوُّل المؤسسة، وما يجب عمله لحصد أفضل النتائج بإذن الله.

وكان للعنصر النسائي من المطوفات مشاركة فعالة وكبيرة بحضور نخبة من الأكاديميات وصاحبات الخبرة والفكر من بنات الطائفة، وقد أثرين النقاش بشكل إيجابي.