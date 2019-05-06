، هيئة المسجد الحرام تطلق مبادرتها "الطائفون أولاً" لأداء المعتمرين نسكهم بيُسر وسهولة ،

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أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام مبادرة الطائفون أولاً وتهدف هذه المبادرة إلى فسح المجال للطائفين من المعتمرين وغيرهم في صحن الطواف وتوجيه المصلين إلى المصليات بالأروقة الداخلية والأدوار المتكررة والتوسعة السعودية الثالثة والساحات المحيطة ليؤدي المعتمرون والطائفون عمومًا نسكهم بكل يسر وسهولة وبانسيابية خلال هذا الشهر المبارك وفق العناية الكبيرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والإشراف والمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي لـ"الخليج 365"، أنه تم تدشين المبادرة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإنفاذ توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة .. وبالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يمثلها العقيد يوسف الخديدي نائب قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وبحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح ومساعد المدير العام الشيخ ماجد السعيدي ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
هيئة المسجد الحرام تطلق مبادرتها "الطائفون أولاً" لأداء المعتمرين نسكهم بيُسر وسهولةأحمد العبدالله الخليج 365 2019-05-06
أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام مبادرة الطائفون أولاً وتهدف هذه المبادرة إلى فسح المجال للطائفين من المعتمرين وغيرهم في صحن الطواف وتوجيه المصلين إلى المصليات بالأروقة الداخلية والأدوار المتكررة والتوسعة السعودية الثالثة والساحات المحيطة ليؤدي المعتمرون والطائفون عمومًا نسكهم بكل يسر وسهولة وبانسيابية خلال هذا الشهر المبارك وفق العناية الكبيرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والإشراف والمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي لـ"الخليج 365"، أنه تم تدشين المبادرة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإنفاذ توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة .. وبالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يمثلها العقيد يوسف الخديدي نائب قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وبحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح ومساعد المدير العام الشيخ ماجد السعيدي ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
11:20 PM
خلال هذا الشهر المبارك.. وفق العناية الكبيرة من لدن حكومة خادم الحرمين
أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام مبادرة الطائفون أولاً وتهدف هذه المبادرة إلى فسح المجال للطائفين من المعتمرين وغيرهم في صحن الطواف وتوجيه المصلين إلى المصليات بالأروقة الداخلية والأدوار المتكررة والتوسعة السعودية الثالثة والساحات المحيطة ليؤدي المعتمرون والطائفون عمومًا نسكهم بكل يسر وسهولة وبانسيابية خلال هذا الشهر المبارك وفق العناية الكبيرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والإشراف والمتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي لـ"الخليج 365"، أنه تم تدشين المبادرة بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإنفاذ توجيه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة .. وبالتنسيق مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام يمثلها العقيد يوسف الخديدي نائب قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وبحضور المدير العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر الفريح ومساعد المدير العام الشيخ ماجد السعيدي ووكيل الهيئة للميدان الشيخ سلطان البقمي.
، هيئة المسجد الحرام تطلق مبادرتها "الطائفون أولاً" لأداء المعتمرين نسكهم بيُسر وسهولة ،
المصدر : الخليج 365
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